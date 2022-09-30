Столтенберг: решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься всеми странами-членами

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил прямо на вопрос относительно заявки Украины о вступлении в Альянс. В то же время он подчеркнул, что это право каждой страны и заявку будут рассматривать, передает корреспондент УНН.

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"Каждая демократическая страна имеет право подать такую заявку. И мы неоднократно говорили, что двери НАТО открыты (…) Мы уважаем решение Украины (…) Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Наша задача сконцентрирована сейчас на оказании немедленной помощи Украине", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Альянс будет оказывать поддержку Украине столько сколько это понадобится.

Также Столтенберг заявил, что незаконная аннексия россией украинских территорий не изменит сути конфликта.

Дополнение

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 сентября, Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.