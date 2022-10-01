США: мы хотим видеть Украину в НАТО, но есть процесс, и мы будем ему следовать
Флаги Украины и НАТО
КИЕВ. 1 октября. УНН. Соединенные Штаты и Канада в пятницу также выразили поддержку членству Украины в НАТО, но воздержались от обещаний ускорить ее принятие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
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"Мы решительно поддерживаем вступление в НАТО стран, которые стремятся присоединиться и которые могут расширить возможности НАТО", - заявил в пятницу журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что Украина подает заявку "по ускоренной процедуре" на членство в оборонном альянсе.
Относительно сегодняшнего предложения Президента ускорить принятие Украины Блинкен сказал, что "для этого существует процесс, и страны будут продолжать придерживаться этого процесса".
По правилам НАТО любое решение о принятии нового члена должно быть единогласным.
Венгрия в прошлом особенно активно выступала против принятия Украины, но и другие европейские страны-члены Альянса также не спешили пригласить в свои ряды страну, находящуюся в состоянии войны, что обязывало бы Альянс встать на ее защиту.
Напомним
Министры иностранных дел стран Балтии, Урмас Рейнсалу, Эдгарс Ринкевичс и Габриэлиус Ландсбергис, приветствовали скорое принятие Украины в НАТО.