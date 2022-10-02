путин внес в госдуму рф законопроекты об аннексии новых территорий Украины: их рассмотрят завтра

КИЕВ. 2 октября. УНН. российский диктатор владимир путин внес в госдуму проекты конституционных законов об аннексии новых территорий Украины - "о принятии в состав рф "днр", "лнр", а также Херсонской и Запорожской областей", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

В свою очередь представитель госдумы вячеслав володин заявил, что поправки в связи с аннексией украинских территорий рассмотрят в понедельник.

"В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров… займемся формированием правового поля, чтобы каждый гражданин, проживающий на территории четырех новых субъектов, чувствовал себя защищенным, находился в едином правовом поле и с позиции социальной защиты, и финансовой системы, и в экономическом пространстве", – заявил володин.

Добавим

По данным росСМИ, в законопроектах путина отмечено, что "до 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, следует из законопроектов"; "денежной единицей в новых субъектах рф будет рубль, до 31 декабря при расчетах будет допускаться обращение гривны"; "вооруженные силы новых российских субъектов предлагается включить в состав вс рф".

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина обратилась в Международный суд на фоне попыток аннексии своих территорий россией.