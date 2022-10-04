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Зеленский официально признал никчемность указов путина об аннексии территорий Украины

Зеленский официально признал никчемность указов путина об аннексии территорий Украины

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал указ о никчемности актов российского диктатора владимира путина, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Цитата

"В соответствии со статьями 2, 8, 9, 17, 18, 102, 106 Конституции Украины постановляю: признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента российской федерации от 17 марта 2014 года №147, от 21 февраля 2022 года №71, от 21 февраля 2022 года №72, от 29 сентября 2022 года №685, от 29 сентября 2022 года №686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента российской федерации", – говорится в указе №687/2022.

Напомним

17 марта 2014 года путин подписал указ об аннексии временно оккупированного Крыма.

21 февраля 2022 года президент россии признал "независимость" самопровозглашённых "лнр" и "днр".

29 сентября 2022 года российский диктатор подписал указ о "независимости" Херсонской и Запорожской областей.

Источник: УНН
Теги: Россия, аннексия, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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