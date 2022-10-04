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Глава НБУ Шевченко заявил, что уходит в отставку

Глава НБУ Шевченко заявил, что уходит в отставку

КИЕВ. 4 октября. УНН. Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост "в силу причин, связанных со здоровьем". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"... в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю пост Председателя Национального банка Украины. Я обратился к Президенту Украины с просьбой принять мою отставку", - написал Шевченко.

Глава НБУ также поблагодарил Президента Украины за оказанное доверие и совместную работу на благо государства — и в мирное, и в военное время.

Добавим

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что отставка Главы НБУ Кирилла Шевченко состоится на этой неделе.

Напомним

16 июля 2020 Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, отставка
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