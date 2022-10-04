Глава НБУ Шевченко заявил, что уходит в отставку

КИЕВ. 4 октября. УНН. Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост "в силу причин, связанных со здоровьем". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"... в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю пост Председателя Национального банка Украины. Я обратился к Президенту Украины с просьбой принять мою отставку", - написал Шевченко.

Глава НБУ также поблагодарил Президента Украины за оказанное доверие и совместную работу на благо государства — и в мирное, и в военное время.

Добавим

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что отставка Главы НБУ Кирилла Шевченко состоится на этой неделе.

Напомним

16 июля 2020 Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.