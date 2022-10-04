Отставка Кирилла Шевченко: нардепы уже назвали претендента на должность главы НБУ

КИЕВ. 4 октября. УНН. Главным претендентом на должность главы НБУ - после заявления Кирилла Шевченко об отставке - является Андрей Пышный. Об этом сообщают народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк, передает УНН.

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"Наиболее вероятный кандидат на должность нового Председателя Нацбанка - Андрей Пышный (экс-глава Ощадбанка).

Есть и другие кандидаты, но меньше верю в их карьерный рост", - написал Железняк в Telegram.

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Он добавил, что отставка путем голосования в Раде господина Шевченко состоится на этой неделе.

Однако состоится ли назначение тоже в ближайшие дни, пока неизвестно, добавил Железняк.

Информацию о том, что Пышный является вероятным кандидатом на должность главы НБУ подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко.

"По моей информации, главный претендент на должность главы Нацбанка — Андрей Пышный. Он был главой правления Ощадбанка с 2014 по 2020 годы", - написал нардеп в Telegram.

Ранее

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост "в силу причин, связанных со здоровьем".