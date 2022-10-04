Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,71 0,0713 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
По ту сторону Крыма: на полуострове целенаправленно выслеживают крымских татар, которые пытаются выехать
По ту сторону Крыма: на полуострове целенаправленно выслеживают крымских татар, которые пытаются выехать
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12855

Отставка Кирилла Шевченко: нардепы уже назвали претендента на должность главы НБУ

Отставка Кирилла Шевченко: нардепы уже назвали претендента на должность главы НБУ

Андрей Пышный

КИЕВ. 4 октября. УНН. Главным претендентом на должность главы НБУ - после заявления Кирилла Шевченко об отставке - является Андрей Пышный. Об этом сообщают народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк, передает УНН.

Цитата

"Наиболее вероятный кандидат на должность нового Председателя Нацбанка - Андрей Пышный (экс-глава Ощадбанка).
Есть и другие кандидаты, но меньше верю в их карьерный рост", - написал Железняк в Telegram.

Добавим

Он добавил, что отставка путем голосования в Раде господина Шевченко состоится на этой неделе.

Однако состоится ли назначение тоже в ближайшие дни, пока неизвестно, добавил Железняк.

Информацию о том, что Пышный является вероятным кандидатом на должность главы НБУ подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко.

"По моей информации, главный претендент на должность главы Нацбанка — Андрей Пышный. Он был главой правления Ощадбанка с 2014 по 2020 годы", - написал нардеп в Telegram.

Ранее

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что покидает пост "в силу причин, связанных со здоровьем".

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, назначения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.