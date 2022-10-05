путин окончательно утвердил аннексию украинских территорий

КИЕВ. 5 октября. УНН. российский президент владимир путин утвердил "ратификацию" аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, сообщают росСМИ, пишет УНН.

путин, как сообщается в росСМИ, также подписал "федеральный конституционный закон" об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Ранее

Аннексия была подписана в Кремле путиным и главарями и гауляйтерами оккупированных территорий в пятницу, 30 сентября.

несмотря на объявление путиным об аннексии 30 сентября, формально этот процесс тогда еще не завершился. Ее должны были одобрить конституционный суд, дума и совет федерации рф.

2 октября конституционный суд рф одобрил подписанные путиным договоры об аннексии украинских регионов.

Госдума рф "ратифицировала" аннексию украинских территорий 3 октября.

4 октября совфед рф одобрил аннексию четырёх частично оккупированных областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский официально признал ничтожность указов путина по аннексии территорий Украины.