Финансовый комитет ВР поддержал увольнение главы НБУ Шевченко

КИЕВ. 6 октября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины, сообщили народные депутаты Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк в четверг, 6 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Комитет только рекомендовал Верховной Раде поддержать проект постановления Верховной Рады Украины об увольнении Шевченко К.Е. с должности главы Национального банка Украины", - написал Гетманцев.

"Комитет ВРУ по вопросам финансов одобрил постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы НБУ, - отметил Железняк и добавил: Дальше рассмотрение в зале Рады в ближайшие дни".

Детали

По словам нардепа, фактически, обсуждения на комитете не было. Депутаты только поблагодарили господина Шевченко за его работу. "За - 18. Воздержались -1", - отметил он.

Он считает, что в зале парламента "тоже скорее всего будет без обсуждения".

Ранее

Зеленский внес в Раду представление об отставке главы НБУ Кирилла Шевченко. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что Верховная Рада будет голосовать за отставку Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины в этот четверг, 6 октября.

Перед этим народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщали, что главным претендентом на должность главы НБУ – после заявления Кирилла Шевченко об отставке – является Андрей Пышный.

Так, глава Национального банка Кирилл Шевченко 4 октября заявил, что покидает пост по "причинам, связанным со здоровьем".