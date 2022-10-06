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На совещании у Зеленского по энергетике определили курс на максимальную экономию - Данилов

На совещании у Зеленского по энергетике определили курс на максимальную экономию - Данилов

Алексей Данилов

КИЕВ. 6 октября. УНН. На совещании у Президента Владимира Зеленского по энергетике поручили быть готовыми к различным сценариям прохождения зимы в условиях войны и с максимальной экономией энергоресурсов. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в четверг, 6 октября, в Twitter, пишет УНН.

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"Совещание у Президента по работе энергетического комплекса в условиях войны. Задачи: оперативная ликвидация последствий ЧС, обеспечение потребностей потребителей, программа (в том числе информационная) максимальной экономии энергоресурсов, готовность к различным сценариям прохождения осенне-зимнего периода", - сообщил Данилов.

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В Минэнерго рассказали, что делают на случай блэкаута из-за вражеских обстрелов.

Вопрос стал остро после атак рф на критическую инфраструктуру Украины в сентябре. Целями были электростанции, что привело к массовым отключениям электроэнергии в нескольких областях. В частности, российские войска нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5.

Источник: УНН
Теги: СНБО, энергетика, отопительный сезон, Алексей Данилов
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