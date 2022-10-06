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ЕС утвердил новый пакет санкций против рф - за аннексию украинских территорий

ЕС утвердил новый пакет санкций против рф - за аннексию украинских территорий

КИЕВ. 6 октября. УНН. ЕС принял очередной пакет санкций против россии в связи с незаконной аннексией оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, сообщили в Совете ЕС в четверг, 6 октября, информирует УНН.

Цитата

"В свете эскалации агрессивной войны россии против Украины и незаконной аннексии  Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины Совет (ЕС - ред.) сегодня принял решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против россии. Согласованный пакет включает ряд резких мер, направленных на усиление давления на российское правительство и экономику, ослабление военного потенциала россии и на то, чтобы заставить кремль заплатить за недавнюю эскалацию", - сообщили в Совете ЕС.

Детали

Согласованный сегодня пакет, как сообщается, "вводит в законодательство ЕС основу для установления потолка цен на транспортируемую морем российскую нефть в третьи страны и дальнейших ограничений на транспортировку морем сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны".

Соответствующие решения вскоре будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, отметили в евроинституции.

Дополнение

Как сообщалось, ЕС планировал внести в "черный список" российского алмазодобывающего гиганта "АЛРОСА", однако, в итоге исключил ее из итогового соглашения.

Новость дополняется...

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
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