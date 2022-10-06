Народные депутаты, которые находятся за границей без уважительных причин, с мая не получают зарплату

КИЕВ. 6 октября. УНН. С мая 2022 года заработная плата и выплаты народным депутатам, которые находятся за границей без уважительных причин, не начисляется. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады, информирует УНН.

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«Вместе с тем, после решения Комитета, по поручению Руководителя Аппарата Верховной Рады, отдел бухгалтерского учета проводит сверку присутствия народных депутатов с комитетами и другими подразделениями Аппарата по корректировке табелей учета рабочего времени. По результатам проверки осуществляется перерасчет выплат народным депутатам за фактически отработанное время», - говорится в сообщении.

Детали

В сообщении отмечается, что после полномасштабного вторжения российской федерации в Украину 24 февраля 2022, часть народных депутатов перестали посещать пленарные заседания Верховной Рады. Парламентский комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады рекомендовал Аппарату ВР на период действия военного положения в Украине, остановить возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, выдачу средств для компенсации стоимости проезда, аренды жилья или аренды гостиничного номера парламентариям, без уважительных причин, отсутствовали в течение соответствующего календарного месяца на всех пленарных заседаниях, на заседаниях комитетов, а также тем народным избранникам, которые покинули территорию Украины и до сих пор находятся за границей.

Как отмечается, в ВР не уточнили, сколько народных депутатов не вернулись в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Дополнение

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады не поддержало законопроект авторства нардепа Антона Яценко по уменьшению зарплат народных депутатов до «минималки» и лишения их надбавок на время действия военного положения.