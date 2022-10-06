Рада поддержала увольнение главы НБУ Шевченко

КИЕВ. 6 октября. УНН. Верховная Рада поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины. Об этом сообщил народный депутат Александр Бакумов в четверг, 6 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Рада поддержала увольнение главы НБУ Кирилла Шевченко", - сообщил Бакумов.

Детали

Нардеп напомнил, что финансовый комитет Верховной Рады уже вечером рассмотрит кандидатуру бывшего главы Ощадбанка Андрея Пышного на должность главы НБУ.

Ранее

Президент Владимир Зеленский внес в Раду представление об отставке главы НБУ Кирилла Шевченко.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов 6 октября поддержал увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк сообщали, что главным претендентом на должность главы НБУ – после заявления Кирилла Шевченко об отставке – является Андрей Пышный.

Так, глава Национального банка Кирилл Шевченко 4 октября заявил, что покидает пост по "причинам, связанным со здоровьем".

Между тем главе НБУ Кириллу Шевченко сообщили о подозрении.