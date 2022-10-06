В Украине вводят е-резидентство: что это и как будет работать

КИЕВ. 6 октября. УНН. Верховной Радой принят закон, определяющий статус электронных резидентов, а также очерчивает круг лиц, которые могут получить этот статус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя финансового комитета парламента, нардепа Даниила Гетманцева.

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«Принят законопроект N5270 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками», - сообщил Гетманцев.

Законопроект позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые получили статус электронного резидента и зарегистрировали себя физическим лицом-предпринимателем, осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без оставления страны проживания (пребывания).

Детали

Статус е-резидента смогут получить все экспортеры услуг, которые соответствуют определенным законом критериям.

После вступления заоном в силу иностранцы смогут:

• получить статус е-резидента,

• зарегистрироваться как ФЛП 3 группы без физического присутствия в Украине,

• платить единый налог в размере 5% от суммы дохода,

• открыть онлайн банковский счет для предпринимательской деятельности.

"Налогообложение и отчетность для е-резидентов будут автоматизированными. А это будет способствовать наполнению государственного бюджета Украины и развитию цифрового бренда государства", - говорится в сообщении.

В то же время воспользоваться новыми возможностями не смогут:

• граждане страны-агрессора рф

• внесенные в "черный список" FATF

• лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).

Ранее в Министерстве цифровой трансформации объяснили, что налогообложение и отчетность для е-резидентов будут автоматизированными. А это будет способствовать наполнению государственного бюджета Украины и развитию цифрового бренда государства.

Автор законопроекта нардеп Ярослав Железняк объяснил нюансы работы механизма, предусмотренного в документе.

Как это работает:

• Специалист регистрируется в Дії и проходит финансовую проверку и проверку безопасности

• Если все хорошо, он становится электронным резидентом – по факту, электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП

• Открывает дистанционно счет в банке. И именно банк будет налоговым агентом для еРезидента

• Работает и платит налог – 5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы. Больше лимита - 15%.

Но только внешние контракты с экспортом услуг.

• Все документы в электронной форме, вся переписка с ГНС онлайн, все расчеты – безналичные.

Механизм заработает с 2023 года.