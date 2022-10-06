В Украине вводят е-резидентство: что это и как будет работать
КИЕВ. 6 октября. УНН. Верховной Радой принят закон, определяющий статус электронных резидентов, а также очерчивает круг лиц, которые могут получить этот статус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя финансового комитета парламента, нардепа Даниила Гетманцева.
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«Принят законопроект N5270 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками», - сообщил Гетманцев.
Законопроект позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые получили статус электронного резидента и зарегистрировали себя физическим лицом-предпринимателем, осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без оставления страны проживания (пребывания).
Детали
Статус е-резидента смогут получить все экспортеры услуг, которые соответствуют определенным законом критериям.
После вступления заоном в силу иностранцы смогут:
• получить статус е-резидента,
• зарегистрироваться как ФЛП 3 группы без физического присутствия в Украине,
• платить единый налог в размере 5% от суммы дохода,
• открыть онлайн банковский счет для предпринимательской деятельности.
"Налогообложение и отчетность для е-резидентов будут автоматизированными. А это будет способствовать наполнению государственного бюджета Украины и развитию цифрового бренда государства", - говорится в сообщении.
В то же время воспользоваться новыми возможностями не смогут:
• граждане страны-агрессора рф
• внесенные в "черный список" FATF
• лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).
Ранее в Министерстве цифровой трансформации объяснили, что налогообложение и отчетность для е-резидентов будут автоматизированными. А это будет способствовать наполнению государственного бюджета Украины и развитию цифрового бренда государства.
Автор законопроекта нардеп Ярослав Железняк объяснил нюансы работы механизма, предусмотренного в документе.
Как это работает:
• Специалист регистрируется в Дії и проходит финансовую проверку и проверку безопасности
• Если все хорошо, он становится электронным резидентом – по факту, электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП
• Открывает дистанционно счет в банке. И именно банк будет налоговым агентом для еРезидента
• Работает и платит налог – 5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы. Больше лимита - 15%.
Но только внешние контракты с экспортом услуг.
• Все документы в электронной форме, вся переписка с ГНС онлайн, все расчеты – безналичные.
Механизм заработает с 2023 года.