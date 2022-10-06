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ВР просит ЕС продлить временные меры по либерализации торговли

ВР просит ЕС продлить временные меры по либерализации торговли

КИЕВ. 6 октября. УНН. Верховная Рада Украины поддержала Постановление об Обращении к Европейскому Парламенту и Совету ЕС по углублению экономического сотрудничества и продлению действия временных мер по либерализации торговли. Об этом сообщил председатель финансового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.

Обращение имеет целью продление льготного режима для экспорта продукции украинских товаропроизводителей в страны ЕС, что позволит углубить экономическое сотрудничество с ЕС.

Цитата

«Надеемся на поддержку нашей инициативы со стороны ЕС, ведь пролонгация существующих мер либерализации торговли до момента завершения переговоров о вступлении Украины в ЕС должна стать действенной поддержкой украинского бизнеса, которая позволит ему с большей уверенностью планировать восстановление своих производственных мощностей и развитие экспортного потенциала», - написал нардеп в своем Телеграмм-канале.

Контекст

4 июня 2022 года вступил в силу Регламент Европейского Парламента и Совета № 2022/870 о временных мерах по либерализации торговли. Это решение дополнило возможности, которые имели украинские экспортеры в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Тарифы, которые прописаны в Соглашении, были временно приостановлены. Речь идет о:

  • пошлины для промышленной продукции;
  • приостановлении применения системы входных цен для фруктов и овощей;
  • приостановление всех тарифных квот для сельскохозяйственной продукции;
  • приостановление антидемпинговых пошлин на импорт товаров происхождением из Украины;
  • приостановление применения глобальных защитных мер в отношении украинских товаров.

Срок действия временных правил – 1 год. Принятое 6 октября парламентом обращение было инициировано группой нардепов из-за того, что не все украинские товаропроизводители в условиях войны и осложнения логистики смогут воспользоваться послаблениями.

Следует заметить, что ЕС, по итогам 2021 года, был крупнейшим торговым партнером Украины. В 2021 году на Евросоюз приходилось 39% от общего объема торговли нашего государства. Объем товарооборота вырос на 35% и составил 62,5 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: ЕС, ВР, торговля
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