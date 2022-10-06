Профильный комитет ВР одобрил назначение Пышного главой НБУ

КИЕВ. 6 октября. УНН. Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил назначение Андрея Пышного на должность Главы НБУ. Об этом сообщил в Telegram председатель комитета парламента, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.

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"Комитет только что рекомендовал поддержать проект Постановления Верховной Рады Украины о назначении Пышного А.Г. на должность Председателя Национального банка Украины", - написал Гетманцев.

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Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, 19 членов поддержали решение комитета и один воздержался.

По его словам, в ближайшее решение о назначении Пышного утвердит и сессионный зал.

"Сам Андрей Пышный принимал участие в заседании. Отметил, что важнейший приоритет - начать программу с МВФ.

Сохранение ставки 25% поддерживает", - отметил Железняк.

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Верховная Рада поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.