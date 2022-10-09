Признание рф спонсором терроризма и признание действий россии в Украине геноцидом: в Конгресс США внесли два законопроекта

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Конгресс США внесли законопроекты о признании россии государством-спонсором терроризма и о признании действий рф в Украине геноцидом. Об этом в Twitter сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро, передает УНН.

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"В Конгрессе США: H.Res.1205 о признании действий россии в Украине геноцидом S.4848 & H.R.8568 о признании россии государством-спонсором терроризма", - написал Массаро.

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Кроме того, Массаро написал, что "россия является террористическим государством, осуществляющим геноцид. Наше промедление с официальным признанием этих фактов стоит жизней и затягивает войну".

Напомним

В результате ничего удара рф по Запорожью погибло 13 человек, еще 60 - в больницах.