Новости: Политика
9 октября 2022, 19:03 • Тоня Туманова • 15600
Признание рф спонсором терроризма и признание действий россии в Украине геноцидом: в Конгресс США внесли два законопроекта
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Конгресс США внесли законопроекты о признании россии государством-спонсором терроризма и о признании действий рф в Украине геноцидом. Об этом в Twitter сообщил старший советник Конгресса Пол Массаро, передает УНН.
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"В Конгрессе США: H.Res.1205 о признании действий россии в Украине геноцидом S.4848 & H.R.8568 о признании россии государством-спонсором терроризма", - написал Массаро.
Добавим
Кроме того, Массаро написал, что "россия является террористическим государством, осуществляющим геноцид. Наше промедление с официальным признанием этих фактов стоит жизней и затягивает войну".
Напомним
В результате ничего удара рф по Запорожью погибло 13 человек, еще 60 - в больницах.
Источник: УНН
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