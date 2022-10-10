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лукашенко и путин договорились о развертывании "совместной региональной группировки войск" - росСМИ

лукашенко и путин договорились о развертывании "совместной региональной группировки войск" - росСМИ

КИЕВ. 10 октября. УНН. беларусь и россия договорились о развертывании "совместной региональной группировки войск", сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"лукашенко и путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск", - пишут росСМИ.

"В связи с "обострением на западных границах Союзного государства" мы договорились о развертывании региональной группировки российской федерации и республики беларусь", - цитируют росСМИ слова александра лукашенко.

Он заявил, что "основу белорусско-российской региональной группировки войск составят войска беларуси". И что формирование ее "уже началось, она формируется уже около двух дней".

Ранее

Сообщалось, что лукашенко созвал срочное совещание с военными и силовиками.

Дополнение

Ранее сегодня по Киеву и ряду украинских городов были нанесены ракетные удары.

В Офисе Президента сообщили, что Украина под ракетным обстрелом врага, есть вражеские удары во многих городах Украины, есть пострадавшие гражданские.

Источник: УНН
Теги: Россия, Беларусь
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