Страны восточного фланга НАТО выступили с заявлением о российском ракетном терроре против Украины

КИЕВ. 11 октября. УНН. Лидеры стран восточного фланга НАТО считают военным преступлением вчерашний массированный обстрел россией украинских городов. Об этом говорится в совместном заявлении президентов "Бухарестской девятки" и президентов Северной Македонии и Черногории, опубликованном во вторник польской канцелярией, пишет УНН.

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«Мы, президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Румынии и Словакии, осуждаем массовые обстрелы украинских городов, недавно осуществленные россией, которые являются военными преступлениями по международному праву», - сказано в заявлении.

Детали

Президенты стран напомнили, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов по всему миру.

«От имени наших государств мы требуем от россии немедленно прекратить нападения на гражданские объекты. Мы не прекратим наши усилия по привлечению к суду лиц, ответственных за сегодняшние преступления. Мы считаем неприемлемыми любые угрозы российских представителей применить ядерное оружие. В этом контексте мы подтверждаем нашу приверженность защите наших стран и союзников», - заявили лидеры.

Напомним

11 октября лидеры "Группы семи" соберутся на экстренную встречу из-за массированного ракетного обстрела Украины со стороны россии.