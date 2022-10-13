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Губернатор Белгородской области сообщил о взрыве склада с боеприпасами

Губернатор Белгородской области сообщил о взрыве склада с боеприпасами

КИЕВ. 13 октября. УНН. Губернатор белгородской области вячеслав гладков в своем Telegram сообщил о подрыве склада с боеприпасами якобы в результате “обстрела ВСУ”, передает УНН.

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“В посёлке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние”, – написал он.

Добавим

Ранее в рф сегодня слышали "хлопок" - под Белгородом слышали взрывы, а в соцсетях сообщают о "прилете" и пожаре".

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Источник: УНН
Теги: Россия, взрывы
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