CNN: SpaceX Илона Маска просит Пентагон взять на себя плату за услуги Starlink в Украине

КИЕВ. 14 октября. УНН. Компания американского изобретателя и миллиардера Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование службы спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов ежемесячно. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Документы, полученные CNN, показывают, что в прошлом месяце SpaceX Маска направила письмо в Пентагон, в котором сообщила, что больше не может продолжать финансировать сервис Starlink.

"Мы не в состоянии дальше даровать терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода", - написал в сентябрьском письме в Пентагон директор по правительственным продажам SpaceX.

Отмечается, что среди документов SpaceX, отправленных в Пентагон и увиденных CNN, есть ранее не уведомленный прямой запрос, сделанный Маском в июле главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным на почти 8000 дополнительных терминалов Starlink.

Документы, о которых ранее не сообщалось, содержат описание расходов, связанных с тысячами терминалов в Украине. Они также якобы пролили новый свет на переговоры, в результате которых Украине было предоставлено оборудование и услуги связи на миллионы долларов за небольших затрат для Киева, пишет CNN.

Также CNN опубликовал материал на фоне недавних сообщений о широкомасштабных перебоях в работе Starlink. Источники, знакомые с авариями, сказали, что они внезапно коснулись всей линии фронта.

Требование SpaceX о том, чтобы американские военные оплачивали счета, вызвало раздражение у высшего руководства Пентагона, и один высокопоставленный представитель министерства обороны сказал CNN, что SpaceX "имеет наглость выглядеть героями", тогда как другие платят так много, и теперь выдвигает им счет в десятки миллионов в месяц.

Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тысяч терминалов в Украине были уплачены или частично уплачены такими странами, как США и Польша, или другими организациями. Также эти организации оплачивали около 30% подключения к интернету, которое стоит 4500 долларов в месяц за единицу передового сервиса.

Дополнение

По словам украинских солдат и официальных лиц, некоторые терминалы Starlink, работавшие с перебоями, вернулись в сеть в течение последних нескольких дней, восстановив линии связи на территории, которая недавно освобождена от российской оккупации.

Напомним

Ранее Маск поделился мнениями о возможном исходе в конце войны, которую начала россия против Украины. По его мнению, Крым формально будет в составе россии, как и был с 1783 года.

Позже Илон Маск опубликовал новый опрос, в котором спросил, должна ли воля людей, живущих на Донбассе и в Крыму, решить, "в составе россии они или Украины".

Также он заявил, что в россии втрое больше населения, чем в Украине, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения Маска в Twitter и опубликовал опрос, в котором спрашивает, какой Маск больше нравится – тот, кто поддерживает Украину или россию.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица также ответил на сообщение в Twitter Илона Маска о предложенном "мирном плане" для Украины. Кислица подчеркнул, что в следующий раз, когда ему понадобится сантехник, он позвонит по телефону Маску.

Волонтер Сергей Притула отправил Маску книгу по истории Украины Романа Пиняжко.

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