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"Это неразумно": Маск объяснил отказ финансировать Starlink в Украине

"Это неразумно": Маск объяснил отказ финансировать Starlink в Украине

КИЕВ. 14 октября. УНН. Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск подтвердил отказ финансировать обслуживание станций Starlink в Украине. Об этом он сообщил в комментарии к одному из постов в Twitter, пишет УНН.

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"SpaceX не просит возместить предыдущие расходы, но также не может бесконечно финансировать существующую систему и отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно", – написал Маск.

Добавим

Сегодня, комментируя решение компании, Маск заявил, что "просто выполняет рекомендацию" экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который рекомендовал изобретателю "пойти к черту" после его "мирного плана".

В то же время Маск и Мельник обнародовали свои заявления в начале октября, а письмо SpaceX направили в Пентагон еще в сентябре.

Контекст

Накануне телеканал CNN сообщил, что компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование службы спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать ей десятки миллионов долларов ежемесячно.

По данным SpaceX, которые передали Пентагону, примерно 85% из 20 тысяч терминалов в Украине оплатили или частично оплатили США, Польша и другие организации. Также они оплачивали около 30% подключения к интернету, которое стоит 4500 долларов в месяц за единицу передового сервиса.

Источник: УНН
Теги: Илон Маск
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