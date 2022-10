"Это неразумно": Маск объяснил отказ финансировать Starlink в Украине

КИЕВ. 14 октября. УНН. Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск подтвердил отказ финансировать обслуживание станций Starlink в Украине. Об этом он сообщил в комментарии к одному из постов в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"SpaceX не просит возместить предыдущие расходы, но также не может бесконечно финансировать существующую систему и отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно", – написал Маск.

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable.