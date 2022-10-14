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Учебные заведения Киева будут работать в смешанном формате – КГГА

Учебные заведения Киева будут работать в смешанном формате – КГГА

КИЕВ. 14 октября. УНН. С 17 октября учебные заведения Киева будут работать в смешанном формате. Об этом в Telegram сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует УНН.

Цитата

"Учебные заведения Киева с 17 октября будут работать в смешанном формате: доступны будут и онлайн, и офлайн формы обучения", – говорится в сообщении.

Детали

Это касается заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

Как отметили, те, кто ходил раньше в школы, садики или другие учебные заведения, смогут по желанию возобновить офлайн-обучение. Однако те, кто не может или не хочет на следующей неделе ходить в учебное заведение, могут учиться дистанционно.

"Учебные заведения будут работать офлайн, а вот отправлять ли туда детей или оставить их дома на дистанционке – будут решать родители", – добавили в КГГА.

Напомним

Первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко сообщил, что на следующей неделе формат учебного процесса будут определять местные власти и директора школ.

Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА, учебные заведения
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