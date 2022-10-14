россия имеет около 300 "Шахидов" и планирует закупить еще несколько тысяч – Резников

КИЕВ. 14 октября. УНН. российская армия имеет на вооружении 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и планирует закупить еще несколько тысяч. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

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“По нашей информации, около 300 единиц дронов (Shahed-136 – ред.) – это цифра, которой оперируют российские военные. Соответственно, они пытаются закупить несколько тысяч таких дронов. Произойдет ли это, или нет – мы с вами увидим”, – заявил Резников.

Детали

Министр обороны отметил, что Украина должна быть готова к этому, поэтому сейчас разрабатывают разные системы противодействия.

“Мы не сидим на месте. Разрабатываем системы их угнетения, подавления, потому что наши военные уже научились их сбивать. Мы разбираем все детали до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги есть. И, соответственно, готовим сейчас разные системы противодействия”, – добавил Резников.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в распоряжении российской федерации осталось 25-28% высокоточных ракет – это от общего количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину.