Пентагон обсуждает возможность финансировать Starlink в Украине после обращения Маска – СМИ

КИЕВ. 14 октября. УНН. Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска о финансировании сети спутниковой связи Starlink, используемой в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

Детали

Американский чиновник на условиях анонимности сказал АР, что Министерство обороны США получило запрос от основателя SpaceX и Tesla Илона Маска о финансировании его спутниковой связи Starlink, используемой в Украине.

Чиновник, отметил, что этот вопрос обсуждался на встречах, и высокопоставленные руководители взвешивают этот вопрос. Решений не было.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Пентагон «связывался со SpaceX» по поводу ситуации с системой Starlink в Украине, но отказался оглашать другие подробности.

Кроме того, она заявила, что в Пентагоне не исключили возможность сотруднечества украинских военных и других операторов супутниковой связи и интернета.

«Конечно, существуют и другие возможности спутниковой связи. Я не уполномочена называть компании, с которыми мы ведем переговоры, но мы знаем, что есть не только SpaceX. Есть и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать», - сказала Сингх.

Тем временем Вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink работали, работают и будут работать.

«Не беспокойтесь», - добавил он.

Контекст

Компания американского изобретателя и миллиардера Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование службы спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов ежемесячно.

Илон Маск подтвердил отказ финансировать обслуживание станций Starlink в Украине.

По данным SpaceX, которые передали Пентагону, примерно 85% из 20 тысяч терминалов в Украине оплатили или частично оплатили США, Польша и другие организации. Также они оплачивали около 30% подключения к интернету, которое стоит 4500 долларов в месяц за единицу передового сервиса.