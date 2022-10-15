Министр спорта и туризма РП: продолжаем дипломатические усилия, чтобы исключить возвращение россиян и белорусов в мировой спорт

КИЕВ. 15 октября. УНН. Необходимость сохранения давления на международное спортивное сообщество для дальнейшей изоляции россии и беларуси стала главной темой встречи министра спорта и туризма РП Камиля Бортничука с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Польше Василием Зваричем, пишет УНН со ссылкой на страницу польского министерства в Facebook.

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"Мы продолжаем дипломатические усилия, чтобы остановить решения, которые могут стать воротами для возвращения россиян и белорусов в мировой спорт в ближайшем будущем. Реагировать надо немедленно и жестко", - сказал Бортничук во время встречи.

Напомним

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Сэр Крейг Риди заявил, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 маловероятно, поскольку их отстранили от международных соревнований на фоне вторжения рф в Украину.