Российских и белорусских спортсменов не допустят к участию в Европейских играх-2023 в Польше

КИЕВ. 16 октября. УНН. Российских и белорусских спортсменов не хотят допустить к Европейским играм 2023 года в Польше. Об этом объявил президент объединения Олимпийских комитетов Европы Спирос Капралос, пишет УНН.

Детали

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину при поддержке Беларуси МОК рекомендовал организаторам соревнований не допускать представителей государств-агрессоров и воздержаться от проведения турниров на их территориях.

Лишь в отдельных видах спорта, в частности теннисе и велоспорте, россиянам и белорусам разрешили соревноваться на условиях нейтралитета.

Однако на восьмом месяце войны все чаще стали раздаваться призывы к возвращению российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Президент последнего Томас Бах заявил о желании вернуть к соревнованиям россиян и белорусов, осуждающих захватническую войну своих режимов на территории Украины.

Напомним

Необходимость сохранения давления на международное спортивное сообщество для дальнейшей изоляции России и Беларуси стала главной темой встречи министра спорта и туризма РП Камиля Бортничука с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Польше Василием Зваричем.