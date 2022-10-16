Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6630

Российских и белорусских спортсменов не допустят к участию в Европейских играх-2023 в Польше

Российских и белорусских спортсменов не допустят к участию в Европейских играх-2023 в Польше

КИЕВ. 16 октября. УНН. Российских и белорусских спортсменов не хотят допустить к Европейским играм 2023 года в Польше. Об этом объявил президент объединения Олимпийских комитетов Европы Спирос Капралос, пишет УНН.

Детали

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину при поддержке Беларуси МОК рекомендовал организаторам соревнований не допускать представителей государств-агрессоров и воздержаться от проведения турниров на их территориях.

Лишь в отдельных видах спорта, в частности теннисе и велоспорте, россиянам и белорусам разрешили соревноваться на условиях нейтралитета.

Однако на восьмом месяце войны все чаще стали раздаваться призывы к возвращению российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Президент последнего Томас Бах заявил о желании вернуть к соревнованиям россиян и белорусов, осуждающих захватническую войну своих режимов на территории Украины.

Напомним

Необходимость сохранения давления на международное спортивное сообщество для дальнейшей изоляции России и Беларуси стала главной темой встречи министра спорта и туризма РП Камиля Бортничука с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Польше Василием Зваричем.

Источник: УНН
Теги: спорт, Россия, Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.