Французские военнослужащие будут обучать украинских солдат

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Французские военнослужащие будут обучать 2000 украинских солдат, к тому же страна усилит военную помощь Украине. Об этом министр сказал в интервью Le Parisien, пишет УНН.

Детали

Украинские солдаты будут отправлены во французские подразделения на несколько недель. Министр ВСФ сообщил, что артиллерийская подготовка гаубицы Caesar уже состоялась, но теперь «они пойдут немного дальше».

Учения будут проходить в три этапа: первый – общая подготовка для украинских военных, второй – подготовка для конкретных нужд, такие как логистика, и третий – обучение на вооружении, которое поставляет Франция.

Франция передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale, которые помогут усилить противовоздушную оборону. Точное количество оружия, которое будет поставлено, не озвучил. Сказал, что количество "согласовывается с украинцами, но оно будет существенным, чтобы позволить им защищать свое небо".

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью’ю телеканалу France 2 сообщил, что в ближайшие недели Украина получит очередную партию военной помощи и добавил, что Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar, (которые должны были быть переданы Дании), а также зенитных ракет "для защиты Украины от ракетных ударов и дронов".