Мобилизованные расстреливают зеков: оккупант рассказал, как работают "заградотряды"

КИЕВ. 16 октября. УНН. Зеков, которые не хотят воевать в Украине, расстреливают мобилизованные новички. Об этом свидетельствует телефонный разговор российского оккупанта, который перехватила СБУ, передает УНН.

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"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – жалуется оккупант.

Детали

Рашист жалуется своей жене, что "по документам" он вообще не должен быть на войне, так как по плану сейчас у него учеба.

"Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!" – объясняет рашист.

В СБУ посоветовали российским оккупантам для сохранения жизни сдаваться в плен.

Напомним

Минобороны Великобритании сообщало, что мобилизованные россияне, вероятнее всего, оснащены еще хуже, чем войска рф, которых раньше отправили на войну в Украину.

В россии начали критиковать военное командование из-за гибели в Украине первых мобилизованных.