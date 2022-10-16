Иран планирует передать россии баллистические ракеты – The Washington Post

КИЕВ. 16 октября. УНН. Кроме дронов-камикадзе, Иран планирует передать россии баллистические ракеты класса "земля-земля". Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников, передает УНН.

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"Иран укрепляет свои обязательства по поставкам оружия для нападения россии на Украину, тайно согласившись отправить не только ударные беспилотники, но и то, что некоторые официальные лица назвали первыми ракетами класса "земля-земля" иранского производства", – говорится в сообщении.

Детали

По данным разведки, военная промышленность Ирана готовит для россии первую партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 метров и 700 километров соответственно.

Официальные лица США сообщили изданию, что Иран также готовит для россии новую партию дронов-камикадзе, в том числе десятки Mohajer-6 и большее количество Shahed-136.

Напомним

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что россия, вероятно, подписала новый контракт с Ираном на поставку беспилотников "Араш-2".

По данным украинской разведки, первый раз россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Шахид".