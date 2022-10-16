XX съезд Коммунистической партии: элита Китая собралась, чтобы поддержать правление Си Цзиньпиня

КИЕВ. 16 октября. УНН. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье открыл съезд Коммунистической партии, на котором тысячи отобранных делегатов должны утвердить его заявку на исторический третий срок правления. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Если все пойдет по плану 69-летнего Си повторно утвердят в качестве генерального секретаря партии, что укрепит его позицию самого могущественного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна.

Конгресс проводится дважды в десятилетие и открылся в 10:00 (2:00 по Гринвичу) в Большом зале народного собрания на площади Тяньаньмэнь.

Мероприятие, в котором примут участие 2296 делегатов Коммунистической партии, началось с выступления Си, который находится у власти с 2012 года.

В его обращении будет дана оценка его предыдущему сроку и дорожная карта на следующие пять лет. Речь почти наверняка будет длинной. К слову в 2017 году она длилась три с половиной часа.

Основная задача делегатов - поддержать беспрецедентную кампанию Си за три срока правления.

Делегаты также изберут членов Центрального комитета партии, состоящего примерно из 200 членов, который, в свою очередь, изберет Политбюро из 25 человек и Постоянный комитет - высший руководящий орган страны.

Один из ключевых вопросов будет вращаться вокруг того, следует ли поддерживать строгую стратегию нулевого уровня Covid для борьбы с пандемией коронавируса.

Эта политика усилила общественный контроль над китайскими гражданами, каждое движение которых теперь регистрируется компьютером, в стране, которая уже подвергается международной критике за нарушение прав человека.

Почти полное закрытие страны для остального мира и неоднократные блокировки подавили темпы экономического роста, которые в этом году должны стать самыми слабыми в Китае за четыре десятилетия, за исключением 2020 года, когда мировая экономика пострадала из-за появления коронавируса.

Накануне Конгресса китайские интернет-цензоры удалили практически все ссылки на сообщения о редкой акции протеста в Пекине, осуждающие Си и политику страны в отношении Covid.

Конгресс будет проходить в соответствии со строгой политикой нулевого распространения Covid.

Участникам было предписано проходить ежедневные тесты на Covid для участия в мероприятиях, некоторые из которых проводятся удаленно по видеосвязи, а не лично.

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