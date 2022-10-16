Совет ЕС по иностранным делам завтра рассмотрит девятый пакет санкций против рф

КИЕВ. 16 октября. УНН. Завтра, 17 октября, в Люксембурге соберется Совет Европейского Союза по иностранным делам, в частности рассмотрит девятый пакет санкций против рф. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает УНН.

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«Министры иностранных дел стран ЕС будут призывать к большей поддержке Украины, вести работу над 9-м пакетом санкций против россии, механизмом конфискации замороженных российских государственных активов и создания специального трибунала за преступления, совершенные россией», - написал Ринкевичс в Twitter.

Дополнение

11 октября сообщалось, что Европейский Союз начал работу над девятым пакетом санкций против россии из-за её полномасштабного вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что должны быть наконец-то определены конкретные сроки отказа стран Евросоюза от российского газа, нефти.