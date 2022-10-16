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Совет ЕС по иностранным делам завтра рассмотрит девятый пакет санкций против рф

Совет ЕС по иностранным делам завтра рассмотрит девятый пакет санкций против рф

КИЕВ. 16 октября. УНН. Завтра, 17 октября, в Люксембурге соберется Совет Европейского Союза по иностранным делам, в частности рассмотрит девятый пакет санкций против рф. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает УНН.

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«Министры иностранных дел стран ЕС будут призывать к большей поддержке Украины, вести работу над 9-м пакетом санкций против россии, механизмом конфискации замороженных российских государственных активов и создания специального трибунала за преступления, совершенные россией», - написал Ринкевичс в Twitter.

Дополнение

11 октября сообщалось, что Европейский Союз начал работу над девятым пакетом санкций против россии из-за её полномасштабного вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что должны быть наконец-то определены конкретные сроки отказа стран Евросоюза от российского газа, нефти.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, война
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