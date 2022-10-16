Министр по делам диаспоры Израиля призвал оказать Украине военную помощь

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине военную помощь на фоне информации о том, что Иран передаст баллистические ракеты россии, передает УНН.

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«Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты россии. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь, как это делают США и страны НАТО», - написал он в Twitter.

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Издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников, сообщало, что кроме дронов-камикадзе, Иран планирует передать россии баллистические ракеты класса "земля-земля".