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Министр по делам диаспоры Израиля призвал оказать Украине военную помощь

Министр по делам диаспоры Израиля призвал оказать Украине военную помощь

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине военную помощь на фоне информации о том, что Иран передаст баллистические ракеты россии, передает УНН.

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«Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты россии. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь, как это делают США и страны НАТО», - написал он в Twitter.

Дополнение

Издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников, сообщало, что кроме дронов-камикадзе, Иран планирует передать россии баллистические ракеты класса "земля-земля".

Источник: УНН
Теги: Израиль
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