Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не откажется от права применить силу против Тайваня

КИЕВ. 16 октября. УНН. Решение тайваньской проблемы зависит от китайского народа, и Пекин никогда не откажется от права на применение силы, но будет стремиться к мирному урегулированию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье на открытии большого партийного собрания, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Ранее

Китай считает демократически управляемый Тайвань своей собственной территорией, несмотря на решительные возражения правительства Тайбэя, которое отвергает претензии на суверенитет и заявляет, что только жители острова имеют право решать свое будущее.

Напряжённость резко возросла в августе после того, как Китай устроил военные учения недалеко от Тайваня после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Эти военные действия продолжаются до сих пор, хотя и в меньших темпах.

Детали

В своей речи на открытии 20-го съезда правящей Коммунистической партии в Пекине Си сказал, что Китай всегда "уважал, заботился и приносил пользу" тайваньскому народу и был предан содействию экономическому и культурному обмену через Тайваньский пролив.

"Решение тайваньской проблемы - это личное дело китайского народа, и решать его должен китайский народ", - сказал он.

"Мы настаиваем на стремлении к мирному воссоединению с наибольшей искренностью и максимальными усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры".

Этот вариант направлен на "вмешательство" внешних сил и "очень небольшого количества" сторонников независимости Тайваня, а не подавляющего большинства тайваньского народа, сказал Си.

"Исторические колеса национального воссоединения катятся вперед, и полное воссоединение Родины должно быть достигнуто, и оно должно быть достигнуто!", - заявил генсекретарь КПК.

Добавим

В своей речи по случаю национального праздника в понедельник президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что война между Тайванем и Китаем "абсолютно не вариант", и подтвердила готовность вести переговоры с Пекином.

Китай отказывается разговаривать с Цай, считая её сепаратисткой.

Пекин предложил Тайваню модель автономии "одна страна, две системы", ту же формулу, которую он использует для Гонконга. Но все основные тайваньские политические партии отклонили это предложение, и, по опросам общественного мнения, оно почти не пользуется общественной поддержкой.