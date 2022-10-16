LRT: внебрачная дочь шойгу имеет литовское гражданство

КИЕВ. 16 октября. УНН. Внебрачная дочь министра обороны россии сергея шойгу имеет гражданство Литвы. Об этом сообщается в расследовании литовского издания LRT, передает УНН.

По информации LRT, гражданство девушка получила еще в 2019 году.

Детали

Елена Каминскас, в девичестве Шебунова, мать внебрачных детей министра обороны рф сергея шойгу, летом этого года потеряла вид на жительство в Литве, пишет LRT.

Шебунова – бывшая бортпроводница летного отряда российского министерства по чрезвычайным ситуациям, шойгу возглавлял его 21 год. С 2017 года она получила временный вид на жительство в Литве после того, как вышла замуж за литовского бизнесмена Адольфоса Каминскаса.

В 2019 году она сменила фамилию на Каминскас, а ее муж признал незамужнюю дочь шойгу своей. На этом основании девушка получила гражданство Литвы.

Отмечается, что летом этого года Департамент миграции аннулировал вид на жительство в Литве матери дочери Шойгу. При этом ее муж с весны этого года фигурирует в российских реестрах как гражданин рф.

В письменном ответе Департамента миграции журналистам говорится, что юристы ведомства представят доказательства, на основании которых было принято решение об аннулировании ее вида на жительство, на судебном заседании.

В то же время Департамент государственной безопасности проинформировал Департамент расследований LRT о том, что он предоставил Департаменту миграции заключение о том, что пребывание Каминскас в Литовской Республике может представлять угрозу национальной безопасности государства из-за ее контактов с российскими субъектами.

Отмечается, что женщина требует через суд вернуть ей отозванный вид на жительство в Литве.

Напомним

Западная разведка и СМИ уже не раз сообщали о том, что министра обороны страны-агрессора сергея шойгу могут заменить из-за продолжающихся российских неудач на фронте.