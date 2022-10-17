Салливан: США не потерпят любого применения россией ядерного оружия в войне против Украины

КИЕВ. 17 октября. УНН. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и другими странами, включая Китай и Индию, должны послать россии "очень четкий и решительный" сигнал о недопустимости использования любого ядерного оружия в войне против Украины, пишет УНН со ссылкой на CNN.

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"По нашему мнению, США должны, работая вместе с союзниками по НАТО и другими ответственными странами во всем мире, включая Китай и Индию, послать очень четкий и решительный сигнал россии о том, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте", - сказал Салливан.

Также он отметил, что Соединенные Штаты не будут делать никаких различий в своем ответе на использование россией любой формы ядерного оружия.

Салливан, отвечая на вопрос, отнесется ли Вашингтон как-то иначе к применению тактического ядерного оружия, чем к широкомасштабной атаке сказал: "Использование ядерного оружия на поле боя в Украине — это использование ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не будем делать градации… Мысль о том, что существуют определенные различия в использовании его здесь, я считаю, является опасным представлением".

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В марте пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что россия может использовать ядерное оружие, "только если для страны возникнет реальная угроза".

Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия.

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции россии.

После соответствующих заявлений появилась информация, что западные союзники Украины продумывают планы реагирования на случай, если путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины и непублично посылают кремлю предупреждения о возможных последствиях.

Президент США Джо Байден считает, что российский диктатор владимир путин не применит ядерное оружие.

"Я не думаю, что он это сделает", - сказал лидер США, отвечая на вопрос о том, будет ли российский диктатор использовать тактическое ядерное оружие.

"Я думаю, что он безответственно говорит об этом, идея о том, что мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине", - добавил Байден.

В то же время, Пентагон заявил, что путин еще не принял решение о применении такого оружия.

Напомним

Выступая в кремле с обращением по аннексии оккупированных территорий Украины, российский диктатор владимир путин заявил, что "США создали прецедент применения ядерного оружия".

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