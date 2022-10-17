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Российская ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры Днепропетровщины

Российская ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры Днепропетровщины

КИЕВ. 17 октября. УНН. Вражеская ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры Днепропетровщины. Там сильный пожар. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

 

Детали

Резниченко сообщил, что оккупанты всю ночь атаковали область ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. Три вражеские ракеты силами нашей ПВО уничтожены.

Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилёта работают все службы.

Никопольский район российские оккупанты накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Туда прилетели более 30 вражеских снарядов.

В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах повреждены дома. Предварительно, люди не пострадали.

Добавим 

Резниченко сообщал, что перед рассветом военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью три российские крылатые ракеты. Две - над Криворожским районом, одну - над Никопольским.

Источник: УНН
Теги: Украина, Днепр и Днепропетровская область, война с Россией
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