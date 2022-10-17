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По билету на пропущенный рейс из-за тревоги можно поехать следующим поездом - УЗ

По билету на пропущенный рейс из-за тревоги можно поехать следующим поездом - УЗ

КИЕВ. 17 октября. УНН. В случае пропуска рейса из-за пребывания в укрытии из-за воздушной тревоги - по тому же билету можно будет поехать следующим поездом, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Цитата

"Вниманию пассажиров, которые ожидают завершения воздушной тревоги в укрытиях и не смогут вовремя совершить посадку на свой рейс: ваш билет будет действительным для поездки следующим поездом того же направления", - сообщили в УЗ.

Детали

Владельцам билетов посоветовали их сохранить и показать проводнику, и пообещали найти места для каждого.

"Поезда отправляются по графику", - добавили в УЗ.

Дополнение

Утром столицу атаковали дронами-камикадзе. Затем мэр Киева сообщал о еще двух взрывах в Шевченковском районе.

Киевская городская военная администрация сообщила, что российские войска продолжают наносить удары по критической инфраструктуре.

Также повреждено несколько жилых домов.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, поезд, война
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