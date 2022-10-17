ЕС предложит временное ограничение стоимости газа для сдерживания экстремальных цен - FT

КИЕВ. 17 октября. УНН. Европейская комиссия планирует предложить в ЕС временный потолок цен на газ, чтобы сдержать экстремальные цены, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Цитата

"Брюссель планирует предложить чрезвычайный механизм для сдерживания цен на газ, когда они достигнут экстремальных уровней, на фоне того, как ЕС стремится взять под контроль энергетический кризис блока", - пишет издание.

Детали

Согласно проекту предложения Европейской комиссии, как сообщается, ЕС должен иметь возможность устанавливать максимальную "динамическую цену", по которой могут заключаться сделки по газу на площадке TTF в Нидерландах, что является ориентиром для торговли газом в блоке.

Цель состоит в том, чтобы дать ЕС возможность вмешиваться в случае экстремальных цен на природный газ, не нарушая при этом безопасность поставок и не поощряя потребление, говорится в проекте, и добавляется, что любой такой потолок цен должен действовать только три месяца.

Предложения Еврокомиссии, как отмечается, также включают меры по ограничению волатильности на рынках энергетических деривативов, а также долгосрочный проект создания нового эталона для сжиженного природного газа. В проекте предлагаются срочные меры по обеспечению более эффективного сотрудничества государств-членов блока в области закупок газа с особым акцентом на заполнение хранилищ в следующем году, пишет издание.

Эти планы, как указано, прошли обсуждение на внеочередном собрании еврокомиссаров в воскресенье, и их еще предстоит обсудить между государствами-членами накануне заседания Европейского совета в четверг и пятницу в Брюсселе.

Германия, которая имеет самый большой газовый рынок в блоке, была среди стран-членов, которые скептически относились к идее введения ограничений на цены на газ, опасаясь, что это может в конечном итоге поддержать спрос или подорвать поступление поставок, отмечает издание.

"Среди лидеров нет согласия относительно предельной цены - это очень спорно, - сказал один из официальных лиц ЕС перед встречей в выходные. - Каждая форма ограничения будет иметь разный эффект, (в зависимости) от того, где вы находитесь в Европе".

Дополнение

Проект предложения, с которым ознакомилась Financial Times, появился, когда государства-члены готовились к саммиту, направленному на поиск совместных решений для сдерживания энергетического кризиса, в Брюсселе в четверг и пятницу. Правительства стран ЕС спорят о том, как лучше всего вместе справиться с ростом цен на энергоносители, и вопрос ограничения цен на газ оказался особенно спорным.