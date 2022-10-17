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Утром россия выпустила по Киеву 28 дронов – Кличко

Утром россия выпустила по Киеву 28 дронов – Кличко

КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня утром российские войска выпустили по Киеву 28 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. Об этом в Telegeram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

Цитата

"28 дронов с утра летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО большинство летающих террористов сбили. В Киеве прозвучало всего 5 взрывов", – написал Кличко.

Напомним

Утром 17 октября один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Достали тело погибшей женщины.

Спасатели продолжают тушить пожар и разбирать завалы.

Источник: УНН
Теги: Киев, война, дроны
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