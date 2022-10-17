Новости: Война
17 октября 2022, 12:21 • Виктория Данильченко • 11340
Утром россия выпустила по Киеву 28 дронов – Кличко
КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня утром российские войска выпустили по Киеву 28 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. Об этом в Telegeram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
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"28 дронов с утра летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО большинство летающих террористов сбили. В Киеве прозвучало всего 5 взрывов", – написал Кличко.
Напомним
Утром 17 октября один из дронов ударил по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Достали тело погибшей женщины.
Спасатели продолжают тушить пожар и разбирать завалы.
Источник: УНН
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