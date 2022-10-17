Новости: Война
17 октября 2022, 12:36 • Виктория Данильченко • 7860
Атака дронов на Киев: в ОП сообщили о двух погибших
КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате утренней атаки дронов-камикадзе в Киеве погибли по меньшей мере два человека, пострадали – четверо. Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Киев. По состоянию на сейчас спасены 19 человек, 4 пострадали, 2 человека погибли. Ликвидация последствий продолжается", – написал Тимошенко.
Добавим
Заместитель главы Офиса президента Украины показал фото и видео последствий утренней атаки дронов на Киев.
Напомним
Сегодня утром российские войска выпустили по Киеву 28 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, ударило всего пять. Один из них попал по жилому дому в Шевченковском районе Киева.
Источник: УНН
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