Атака дронов на Киев: в ОП сообщили о двух погибших

КИЕВ. 17 октября. УНН. В результате утренней атаки дронов-камикадзе в Киеве погибли по меньшей мере два человека, пострадали – четверо. Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.

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"Киев. По состоянию на сейчас спасены 19 человек, 4 пострадали, 2 человека погибли. Ликвидация последствий продолжается", – написал Тимошенко.

Добавим

Заместитель главы Офиса президента Украины показал фото и видео последствий утренней атаки дронов на Киев.

Напомним

Сегодня утром российские войска выпустили по Киеву 28 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, ударило всего пять. Один из них попал по жилому дому в Шевченковском районе Киева.