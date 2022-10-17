Кличко: среди жертв утренней атаки на Киев беременная женщина и ее муж

КИЕВ. 17 октября. УНН. Среди жертв утренней вражеской атаки дронов-камикадзе на Киев - молодая пара, которая ожидала ребенка, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

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"Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, в который попал российский дрон, извлекли тела трех погибших мирных жителей. Среди них — молодая пара, муж и жена, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности. россия — страна-террорист!" - отметил Кличко.

Детали

При этом в Нацполиции сообщили, что по состоянию на 12:50 в Киеве из-за вражеской атаки погибли три человека - женщина 59 лет и двое молодых людей в возрасте до 30 лет.

Напомним

17 октября утром российские войска выпустили по Киеву 28 дронов-камикадзе Shahed-136, ударило только пять. Известно о 3 погибших.