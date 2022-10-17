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россия предостерегла Израиль от поставок оружия Украине

россия предостерегла Израиль от поставок оружия Украине

КИЕВ. 17 октября. УНН. Бывший президент россии дмитрий медведев предостерег Израиль от поставок оружия в Украину, заявив, что любой шаг по укреплению Киева нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям, передает УНН.

Цитата

"Похоже, что Израиль готовится поставлять оружие киевскому режиму. Очень безрассудный шаг. Это разрушит все двусторонние отношения между нашими странами", - говорится в его заявлении в Telegram.

Детали

Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Яира Лапида, который также отвечает за иностранные дела, сообщил AFP, что его ведомство не будет комментировать высказывания медведева.

Ранее

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине военную помощь на фоне информации о том, что Иран передаст баллистические ракеты россии.

Добавим

Израиль направил Украине гуманитарную помощь, в том числе каски, но отказался от поставок оружия.

Правительство страны стремится поддерживать связи с Москвой и с опаской относится к российскому военному присутствию на северной границе в Сирии, где израильские военные регулярно наносят удары по проиранским элементам.

Источник: УНН
Теги: Израиль, война
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