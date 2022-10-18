США: Иран врет, утверждая, что не продавал Москве беспилотники

КИЕВ. 18 октября. УНН. США заявили в понедельник, что Иран врет, когда утверждает, что беспилотники иранского производства не используются россией в войне против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, есть большие свидетельства того, что россия использует иранские беспилотники для ударов по военным и гражданским объектам и Тегеран рассматривает возможность продолжения поставок такого оружия.

США предупредили, что после ударов по Киеву с применением иранских дронов-камикадзе они примут меры против компаний и стран, которые сотрудничают с Ираном в разработке таких беспилотников.

Цитата

"Все, кто ведет дела с Ираном и может иметь какое-то отношение к разработке беспилотников или баллистических ракет, или поставкам оружия из Ирана в россию, должны быть очень осторожными и проявлять должную осмотрительность, поскольку США не будут задерживать санкции или другие меры против нарушителей ", - заявил журналистам представитель Госдепартамента Ведант Патель.

По его словам, весь ближневосточный регион, да и мир в целом должны рассматривать укрепляющийся альянс Москвы и Тегерана как серьезную угрозу всему миру.

Патель отметил, что с точки зрения США, поставки Ираном беспилотников нарушают резолюцию Совбеза ООН, запрещавшую Ирану экспорт обычных вооружений, срок действия которой, правда, истек еще в 2020 году.

Представитель Госдепартамента привел также данные американской разведки, согласно которым некоторые из проданных России иранских беспилотников оказались бракованными, и подчеркнул, что закупка военного оборудования у Тегерана свидетельствует о том, что россия имеет огромные проблемы с вооружениями.

Москва, по его словам, "вынуждена обращаться за оборудованием к таким ненадежным странам, как Иран".

Напомним

На Киевскую область продолжается атака дронов - в Броварах вечером прогремел мощный взрыв, предварительно - сработала ПВО.