От рук российских оккупантов в Украине погибло уже 425 детей

КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украине погибли по меньшей мере 425 детей, ранены - более 815. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.

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«По состоянию на утро 18 октября 2022 года более 1240 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 425 детей погибли и более 815 получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.



Детали

В Офисе Генпрокурора отметили, что во время фиксации преступлений, совершенных оккупантами на территории Донецкой области, на месте захоронения в пгт Новоселовка Краматорского района обнаружено тело 11-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Также на месте захоронения в городе Лиман Донецкой области обнаружено тело 1-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Кроме того, 17 октября из-за обстрела врагом села Константиновка Донецкой области получила ранения 12-летняя девочка; в селе Таврическое Запорожской области в результате обстрела войсками рф ранен 12-летний мальчик; вблизи села Диброва Изюмского района Харьковской области 16-летний парень наступил на взрывное устройство и тяжело травмировался.

Стало известно, что 16 октября в результате обстрела села Дружелюбовка Харьковской области получил ранения 16-летний парень.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 411, Харьковской - 258, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2663 учебных заведения, 326 из них разрушены полностью.

Дополнение

Жительница освобожденной от захватчиков Новоалександровки в Херсонской области рассказала, что ее внука российские оккупанты расстреляли в спину из автомата, когда ребенок пошел с отцом за гуманитарной помощью.