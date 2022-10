SpaceX отозвала запрос в Пентагон о финансировании Starlink в Украине – Маск

КИЕВ. 18 октября. УНН. Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск сообщил, что его компания официально отозвала запрос с просьбой к Пентагону относительно финансирования службы спутниковой связи Starlink в Украине, передает УНН.

Цитата

"SpaceX уже отозвала свой запрос о финансировании", – написал Маск.

SpaceX has already withdrew its request for funding