SpaceX отозвала запрос в Пентагон о финансировании Starlink в Украине – Маск

КИЕВ. 18 октября. УНН. Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск сообщил, что его компания официально отозвала запрос с просьбой к Пентагону относительно финансирования службы спутниковой связи Starlink в Украине, передает УНН.

Цитата

"SpaceX уже отозвала свой запрос о финансировании", – написал Маск.

SpaceX has already withdrew its request for funding — Элон Маск (@elonmusk) 17 октября 2022 года

Детали

Таким образом Маск отреагировал на дискуссию, которая разгорелась после сообщения о том, что SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине.

Напомним

Ранее Маск заявлял, что прекратит финансирование терминалов Starlink, которые подарил Украине в начале полномасштабной войны. Он заявил это после того, как украинцы в соцсетях раскритиковали его "мирный" план.