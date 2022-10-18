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SpaceX отозвала запрос в Пентагон о финансировании Starlink в Украине – Маск

SpaceX отозвала запрос в Пентагон о финансировании Starlink в Украине – Маск

КИЕВ. 18 октября. УНН. Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск сообщил, что его компания официально отозвала запрос с просьбой к Пентагону относительно финансирования службы спутниковой связи Starlink в Украине, передает УНН.

Цитата

"SpaceX уже отозвала свой запрос о финансировании", – написал Маск.

Детали

Таким образом Маск отреагировал на дискуссию, которая разгорелась после сообщения о том, что SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование услуг Starlink в Украине.

Напомним

Ранее Маск заявлял, что прекратит финансирование терминалов Starlink, которые подарил Украине в начале полномасштабной войны. Он заявил это после того, как украинцы в соцсетях раскритиковали его "мирный" план.

Источник: УНН
Теги: Илон Маск
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