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Новости: Экономика
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Украина получила еще 2 млрд евро из макрофина ЕС - Шмыгаль

Украина получила еще 2 млрд евро из макрофина ЕС - Шмыгаль

КИЕВ. 18 октября. УНН. 2 млрд евро макрофинансовой помощи поступили в Украину от ЕС - это первая часть из пакета в размере 5 млрд евро. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 18 октября, в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержку экономической стабильности Украины", - написал Шмыгаль.

"2 млрд евро макрофинансовой помощи поступили в Украину от ЕС", - отметил глава правительства.

Детали

По словам Премьера, дополнительный финансовый ресурс "поможет покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах".

"Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро. Всего в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с агрессором", - сообщил Шмыгаль.

Он поблагодарил европейских партнеров и отметил, что продолжается работа над новыми финансовыми программами на следующий год.

Добавим

Пакет макрофина на 5 млрд евро является частью более широкой макрофинансовой помощи на 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией 18 мая и одобренной Европейским советом 23-24 июня.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, помощь, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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