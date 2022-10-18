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ВР признала независимость Чеченской Республики Ичкерия

ВР признала независимость Чеченской Республики Ичкерия

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной россией и осудила геноцид чеченского народа. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, информирует УНН.

Цитата

"Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия – временно оккупированной россией! Также парламент осудил совершение геноцида чеченского народа", – написал Гончаренко.

Детали

Нардеп Дмитрий Разумков сообщил, что за признание независимости Ичкерии проголосовало 287 депутатов.

"Мы полностью осуждаем те преступления рф во время первой и второй войн против Ичкерии, а также проводимый ею геноцид чеченского народа, следуя политике царского режима и советской власти. Именно поэтому мы также обратились к цивилизованным государствам обеспечить независимое расследование всех указанных фактов", – добавил Разумков.

Напомним

Верховная Рада осудила российскую оккупацию северных территорий Японии.

Источник: УНН
Теги: ВР, чеченцы
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