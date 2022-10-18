Руководство "Антонова" не пыталось спасти самолет "Мрия" – СБУ

КИЕВ. 18 октября. УНН. Должностные лица ГП "Антонов", несмотря на предостережения государственных органов, не приняли надлежащих мер для того, чтобы спасти от российских военных самолет АН-225 "Мрия". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

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"Служба безопасности Украины устанавливает все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия" и в частности то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло всех необходимых мер для его сохранения", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, сотрудники СБУ и Офиса Генпрокурора провели ряд обысков.

"Расследование установило, что должностные лица, несмотря на предостережения государственных органов, не приняли надлежащих мер к сохранению самолета. Также отдельные работники предприятия длительное время препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и еще нескольких самолетов", - информирует СБУ.

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Сейчас изучают дополнительные детали этого дела и проводят необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

"В то же время при установлении лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, выявлены и факты других преступлений. Так, бывший гендиректор ГП уличен в организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, которые выезжают за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав группы на командировку он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник.

"Таким образом уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей, по данному факту экс-директору уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины", - сообщает СБУ.

Кроме того, продолжаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступных действий фигуранта и других лиц, виновных в уничтожении АН-225 "Мрия".