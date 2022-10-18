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Новые атаки рф: киевлян призвали экономить воду и электричество

Новые атаки рф: киевлян призвали экономить воду и электричество

КИЕВ. 18 октября. УНН. Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник призвал киевлян к экономии электроэнергии и воды. Возможны также и веерные отключения. Об этом он сообщил на брифинге, передает УНН.

Цитата

"Нужно не только сбережение электроэнергии, а также и сбережение воды, потому что нужно соответствующее давление в водопроводе. Что касается веерных отключений, то “Укрэнерго” говорит, что такой вариант не исключен. Вместе с тем, мы призываем максимально снизить потребление электроэнергии", – сообщил Поворозник.

Он добавил, что в результате ракетной атаки на столицу, ситуация с водо и электроснабжением напряженная. Специалисты работают над восстановлением критической инфрастурктуры и в части домов по Левому берегу свет уже восстановлен.

Напомним

Сегодня в Киеве вражескими ракетными ударами было повреждено два объекта инфраструктуры.

Источник: УНН
Теги: Россия, Киев, Украина, война
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