Назначение пенсии переселенцам без документов: Рада урегулировала вопрос

КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7433, которым в частности определяются условия назначения пенсий переселенцам в случае потери документов во время военного положения, сообщила народный депутат Елена Шуляк в Telegram, пишет УНН.

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"ВР поддержала №7433 о защите прав физических лиц во время военного положения и упрощения учета рабочих мест для лиц с инвалидностью", - сообщила Шуляк.

Детали

Законопроектом, по словам нардепа, предлагается: